In het wild: Landwind CV9 (2011) De zeldzaamste MPV?

De Landwind CV9 was één van de eerste Chinese auto’s die je in ons land kon kopen en bood veel ruimte voor weinig geld. Dat klinkt goed, maar toch is deze auto een echte zeldzaamheid.

In het beste jaar, 2013, wist Landwind niet meer dan 7 (!) CV9's te slijten. Hoeveel er in 2011, het geboortejaar van dit donkergrijze exemplaar geregistreerd zijn weten we niet eens, maar het is wel duidelijk dat er hooguit enkele tientallen exemplaren in ons land rond kunnen rijden.

Deze origineel Nederlandse CV9 van de eerste eigenaar langs de stoeprand aantreffen, is dan ook een zeldzaam genoegen. De eerste eigenaar verwende zichzelf met het 'Comfort'-uitrustingsniveau en kreeg daarmee voor zo'n 17.000 euro de beschikking over airco, elektrische ramen en spiegels, centrale portiervergrendeling en een radio. En zes zitplaatsen, want de CV9 is natuurlijk boven alles een MPV.

Dat de CV9 zo goedkoop is, is 'm wel aan te zien, maar toch vinden we het leuk dat er nog een enkel exemplaar verkocht is. Het model schitterde al eerder in deze rubriek, maar dat exemplaar heeft, afgaande op de vele stickers, nooit een particuliere eigenaar gehad.