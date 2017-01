Slideshow

In het wild: Lancia Delta (1983) Verpieterd

Eerder in deze rubriek kreeg een Delta HF Integrale de aandacht die hij verdient. Vandaag is zijn minder ambitieuze broer aan de beurt, een brave Lancia Delta 1300 uit 1983.

AutoWeek-lezer Rob Cleuren, een van de hofleveranciers van bijzonder automobiel genot in deze rubriek, stuurde ons foto's toe van deze ietwat verpieterde Lancia Delta, een 1300 uit 1983. Hoewel de blauwe Italiaan in 1983 in ons land nieuw is verkocht, lijkt het hier gezien het ontbreken van de minimale achterspoiler bovenaan de achterruit om een exemplaar te gaan dat vóór de doorvoering van de facelift in november 1982 de fabriekspoorten verliet. De voorbumper, die afkomstig lijkt van het gefacelifte exemplaar, heeft waarschijnlijk later zijn weg naar het front van de Delta gevonden.

In het vooronder van deze zeer basale Delta, let op het ontbreken van een rechter buitenspiegel, een 1.301 cc grote viercilinder die 75 pk en 105 Nm naar de voorwielen stuurt. Schakelen gaat middels een handgeschakelde vierbak en wie die transmissie kundig bedient, krijgt de net geen 1.000 kilo wegende Italiaan in 13,5 seconden op een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 155 km/h.

We hopen dat deze Delta 2017 zal doorstaan. We zien behoorlijk wat roost, niet al te fraai weggewerkte plekjes en een plat achterbandje, vooral dat laatste wekt het vermoeden dat de huidige eigenaar het wel en wee van zijn Delta niet al te hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Leuk detail: de Delta werd in 1980 Auto van het Jaar en is daarmee de enige Lancia ooit die die titel binnen heeft weten te slepen.

