In het wild: Kia Mohave Koreaanse gast

Af en toe komt er op de Nederlandse wegen een auto voorbij die hier volgens de importeur nooit had mogen zijn. Veelal komen die auto’s uit de Verenigde Staten, maar deze Kia is een uitzondering. De Mohave komt namelijk linea recta uit Zuid-Korea!

De Mohave is – dat zal je niet zijn ontgaan – een forse SUV. De auto is daarom wel degelijk in de VS op de markt verschenen, maar daar staat de auto als 'Borrego' te boek. Het exemplaar dat zich hier over de A12 spoedt, is voor de thuismarkt bedoeld. Dat blijkt niet alleen uit de typeaanduiding 'KV300', maar ook uit het feit dat de typisch Amerikaanse contourverlichting ontbreekt.

Opmerkelijk is bovendien dat deze Mohave niet op een CD- of BN-kenteken staat, maar gewoon een reguliere Nederlandse nummerplaat heeft. Daardoor kunnen we achterhalen dat het hier om de versie met 3.0 V6 gaat. Er was ook een variant met - jawel - een 4,6-liter V8. De V6 levert 260 pk. Heel wat, maar er valt ook heel wat gewicht mee te slepen: deze zevenzitter weegt maar liefst 2.259 kg!