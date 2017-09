Slideshow

In het wild: Jaguar XJ-S (1990) Onvervalste Engelse charme

Het is misschien niet de meest zeldzame Britse klassieker, maar de extravagante Jaguar XJ-S is zeker het fotograferen waard. Dit exemplaar bivakkeert al zijn hele leven in ons land.

De Jaguar XJ-S begint zo langzaam maar zeker een zeldzaamheid te worden, niet in de minste plaats vanwege de bouwkwaliteit. Het rijdend houden kan dan ook een kostbare aangelegenheid zijn, maar gelukkig is deze XJ-S de afgelopen 27 jaar een hand boven het hoofd gehouden. Onze dank gaat uit naar AutoWeek-lezer Koen Smit, die de grijsbruine schoonheid fotografeerde.



Zoals gezegd is deze XJ-S nieuw geleverd in Nederland. Sinds 1990 heeft de auto vier eigenaren gehad, waarvan de laatste inmiddels bijna acht jaar met de auto onderweg is. Aan vermogen schort het niet bij deze XJ-S van de tweede serie, want in de lange neus ligt de 5,3-liter V12. Met zijn 275 pk is het bij het stoplicht nog steeds een prima sprinter, maar indrukwekkender is de topsnelheid van ruim boven de 250 km/h. Daarmee was het tijdelijk de snelste auto met een automatische versnellingsbak.



Dat de XJ-S aan een opmars bezig is binnen de klassiekerwereld, blijkt wel uit de stijgende prijzen. Een exemplaar zoals deze gaat tegenwoordig pas vanaf zo'n € 10.000 van de hand, maar een courante XJ-S met een lage kilometerstand kan ook al voorbij de € 20.000 schieten.