In het Wild: Jaguar Mark IX (1960) Vijf meter Britse pracht

AutoWeek-lezer Bruno Vijverman is weer verantwoordelijk voor de fantastische kandidaat die vandaag deze rubriek opduikt. Wat te denken van een even snaarstrakke als statige Jaguar Mark IX?

Tussen 1959 en 1961 bouwde Jaguar ruim 10.000 exemplaren van deze deftige Mark IX. Hoewel Jaguar de auto trots de aanduiding IX gaf, was het geen volledig nieuw model, maar eerder een doorontwikkeling van de VIII die hem voorging. Kenners weten latere exemplaren van de IX van een XIII te onderscheiden door de aandacht te vestigen op de achterlichtunits; die van de IX groeiden tijdens zijn carrière namelijk enigszins. Eerdere IX'en waren enkel door de modelaanduiding op de achterklep van een VIII te onderscheiden.

Deze 1.800 kilo wegende majestueuze Engelsman heeft een 223 pk sterke krachtbron, een 3,8-liter zes-in-lijn die een plek heeft gekregen onder de fraai gewelfde motorkap. Het exemplaar op de foto's rolde in 1960 van de band en kwam in 1977 voor het eerst de Nederlandse grens over. De huidige eigenaar heeft de Mark IX alweer zo'n 29 jaar in bezit.

Leuk detail: het zonnedak dat in het interieur zichtbaar is, is omrand met fraai ogend houtwerk. Het dak was standaard aanwezig op de voor de Britse markt bestemde exemplaren.