In het wild: Isuzu Florian (1972) Origineel Nederlandse zeldzaamheid

AutoWeek-lezer Ralph Zuidwijk wist ons te verblijden met zijn inzending voor In het wild. Het digitale podium wordt vandaag namelijk bevolkt door een Isuzu Florian uit 1972!

Het is niet de eerste keer dat een Isuzu Florian een rol speelt in deze rubriek. In 2016 schonken we al eens een blauw exemplaar uit 1969 en vandaag is het een rode Florian die drie jaar later van de band rolde in Japan die op de nodige aandacht kan rekenen.

Deze in 1972 geregistreerde Florian werd destijds nieuw in ons land verkocht. Sinds 2012 is hij in beheer bij zijn huidige eigenaar, iemand die - gezien de staat van de auto - behoorlijk verknocht is aan zijn Japanse sedan. Isuzu bouwde de Florian tussen 1967 en 1983, een model dat gerelateerd was aan de door Giorgetto Giugaro ontworpen 117 Coupé.

Isuzu leverde de Florian met een 1,6- en een 1,8-liter grote viercilinder benzinemotor. In 1977 verscheen de Florian II ten tonele, een herziene versie met een nieuw interieur, vierkante koplampen en dikkere bumpers. De verlichting aan de achterzijde werd tevens veel hoekiger. Helemaal klaar voor de jaren 80 was de Florian helaas niet meer te maken. Vanaf de facelift kon er ook gedieseld worden. In totaal zijn 145.836 Florians gebouwd.