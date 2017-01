Slideshow

In het wild: Honda Civic Shuttle (1991) Z'n tijd vooruit

Dankzij AutoWeek-lezer John Scholte staat er vandaag een tweede generatie Honda Civic Shuttle op de planken!

Over de Renault Mégane Scénic die midden jaren negentig op de markt verscheen, wordt vaak gezegd dat het de eerste op een C-segmenter gebaseerde MPV was. Klopt dat? Niet helemaal. De Honda die vandaag in deze rubriek schittert is daar een bewijs van.

Op basis van de derde generatie Civic lanceerde Honda in 1983 namelijk de Civic Shuttle, een ruimtelijke variant die meer is dan een eenvoudige stationversie. De auto was noemenswaardig hoger dan de reguliere hatchback en sedans. Hetzelfde gaat op voor deze tweede generatie Civic Shuttle, die in 1987 op basis van de vierde generatie van Honda's C-segmenter verscheen.

Aan weerszijden van het afdekscherm van de bagageruimte plaatste Honda extra opbergvakken. Ook in de zijwanden van de bagageruimte zag Honda plek voor extra opbergmogelijkheden. Slim!

Het exemplaar op de foto's lijkt aardig roestvrij, al is hij niet meer in concoursstaat. De niet originele lichtmetalen wielen, het stickerwerk op de achterruit, de Playboy-sticker op de tankdop én de anders gekleurde motorkap geven aan dat de auto langzaam maar zeker een dubieuze metamorfose ondergaat. Onder de kap van deze Japanner doet een 90 pk sterke 1.5 al jaren trouw dienst. Voor het schakelen zorgt een automaat. Op de bestellijst stond overigens ook een vierwielaangedreven variant waarbij de 1.5 werd vervangen door een 110 pk leverende 1.6.

Momenteel levert Honda in verschillende landen een Shuttle, al is dat feitelijk een langere versie van de Fit, die bij ons Jazz heet. Midden jaren negentig stond in Nederland ook een Shuttle in de showroom, een auto die niets meer met de Civic te maken had en tevens een stevige slag groter was dan de Civic Shuttles van weleer. Van de eerste en tweede generatie Civic Shuttle rijden in ons land nog 73 exemplaren rond.

