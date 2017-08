Slideshow

In het Wild: Honda Civic (1989) Nog één te gaan

De Honda Civic van de vierde generatie trad tweemaal eerder in deze rubriek op, maar nog nooit als driedeurs hatchback. Daar komt vandaag verandering in!

Opmerkelijk: de veel zeldzamere Shuttle- en sedanversie van de Civic kwamen wél eerder voorbij in 'In het Wild'. De driedeurs was in hatchbackminnend Nederland aanmerkelijk populairder, maar inmiddels is ook die versie zo goed als uitgestorven. Het exemplaar dat we hier zien, is dan ook een aangename herinnering aan lang vervlogen tijden.

Hoogtijdagen voor Honda, volgens velen, want Civics van deze generatie waren hun tijd ver vooruit en combineerden een flinke dosis dynamiek met een uitgesproken uiterlijk en een ongekend hoog kwaliteitsniveau. Schrijver dezes pakte de loftrompet er nog bij in AutoWeek 28 van dit jaar, de ode aan autojaar 1987. In dat jaar werd dit model gepresenteerd en monteerde Honda doodleuk een zestienkleps 1.5 met brandstofinjectie en 90 pk in zijn compacte middenklasser.

Het exemplaar dat hier schittert, stamt uit 1989. Daarmee is hij nog net van voor de facelift, al stelde die niet veel voor. De voorbumper heeft na dit jaar een andere indeling, de achterlichten zijn wat donkerder van kleur en aan de binnenzijde veranderde er ook het nodige. Honda's modellen volgden elkaar snel op aan het eind van de twintigste eeuw: in 1991 stond de opvolger van dit model alweer te trappelen.

Met de komst van deze driedeurs Civic hebben we nog één variant te gaan van deze generatie: de sportieve CRX. Wie vindt dat ene onverprutste exemplaar?

