In het wild: GAZ Volga 21 'Baleinen'

Een Volga op de Nederlandse wegen aantreffen is een voorrecht dat slechts weinigen gegund is. Sidney Meulema maakte het mee!

Ongelofelijk maar waar: dit is niet de eerste keer dat er een Volga 21, officieel GAZ M-21 Volga, in deze rubriek schittert. Eerder troffen we al een exemplaar uit 1966 aan. De volledig rode auto die vandaag z'n met chroom behangen neus laat zien, is met bouwjaar 1969 een nog later exemplaar. De 21, het eerste model van Volga, stamt al uit 1956. Daarmee was deze auto feitelijk al ouderwets bij z'n geboorte. Dat het een exemplaar van de laatste serie betreft, is onder meer te zien aan de grille, die met z'n vele verticale spijlen aan de baleinen van een walvis doet denken.

Dat de Russische Volga als een luxeproduct gold, is nu nog te zien aan z'n voor die tijd aanzienlijke gewicht van 1.490 kg. De 82 pk sterke viercilinder zal er ongetwijfeld een hele kluif aan hebben, maar dat maakt voor de trotse bezitter waarschijnlijk niets uit. Veel belangrijker is dat zijn dieprode rariteit in een geweldige staat lijkt te verkeren. Leuk weetje: rond de eeuwwisselingen bouwden een stel Russische enthousiastelingen een 'GAZ 21 Volga' op basis van de BMW 850i (foto's 4 en 5). De grote coupé had de uiterlijke kenmerken van het bekende russische product, maar had dankzij compleet andere proporties en BMW's machtige V12 toch een compleet ander karakter.