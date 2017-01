Slideshow

In het wild: Ford Taunus Turnier Niks 'lifestyle'

Er was een tijd dat we een duidelijk onderscheid maakten tussen écht praktische stationwagens en de minder ruime, maar wat modieuzere ‘lifestyle’-variant. Tegenwoordig is de laatste variant veruit de meest voorkomende, maar daar heeft deze Taunus Turnier geen boodschap aan.

Deze Ford is namelijk een onvervalste pakezel. Een heerlijk basale pakezel, bovendien, want onder de redelijk imposante motorkap huist een viercilinder 1,3-liter die niet meer dan 55 pk op de been brengt.

Dat de Taunus een forse auto is, probeert hij op geen enkele manier te verdoezelen. De ter hoogte van het achterwiel oplopende schouderlijn is een knipoog naar Amerikaanse stationwagens van weleer en ook de lange achterste zijruit doet daar enigszins aan denken. Toch is er natuurlijk maar bar weinig Amerikaans aan een Taunus. Ford Europa voerde de modelnaam tussen 1939 en 1982. Dit in Düsseldorf geparkeerde exemplaar is er een uit de zogenaamde TC-serie, die tussen 1976 en 1979 werd geleverd. Vanaf dat jaar kreeg dit model richtinaanwijzers mee die 'om de hoek' liepen, waarmee de auto klaar was voor de jaren 80. Een tweedeurs Taunus van die generatie kwam eerder voorbij in deze rubriek en ook een verre voorvader van deze Turnier-variant, een 'badkuip' uit 1964, passeerde de revue.