Slideshow

In het wild: Ford Taunus 12M (1966) Ooit zo gewoon, nu zo mooi

De zon straalt en de oldtimers zijn weer ontwaakt uit hun winterslaap. Zo ook deze Ford Taunus, die klaarstaat om de oprit te verruilen voor de openbare weg!

Het verblijdt ons altijd als we foto's toegestuurd krijgen door jonge AutoWeek-lezers. Zo werd deze Ford Taunus bijvoorbeeld op de foto gezet door de slechts 14 jaar oude Luuk Hendriks! Hij heeft zelfs al wat uitzoekwerk voor ons gedaan, want hij kon ons melden dat deze prachtige Ford in 1988 voor het eerst op Nederlands kenteken is gezet. De toen 22 jaar oude Taunus stak toen waarschijnlijk de grens met onze oost- of zuiderburen over. De auto staat er zo op het oog in ieder geval bij alsof hij gisteren uit een showroom om de hoek is gehaald, waarschijnlijk dankzij een grondige restauratie.



Dit late exemplaar van de als P4 bekende derde generatie Taunus M-serie, heeft een 1,5-liter V4 die er 65 pk uit weet te persen. In dit geval lust-ie ook LPG, wat er mogelijk bij de restauratie in is gebouwd. De topsnelheid, waarvan het nog maar de vraag is of die nog gehaald wordt, bedraagt een beschaafde 147 km/h. Waar deze auto vooral om vraagt, is rustig genieten. Deze ooit zo gewone Ford maakt het Nederlandse straatbeeld weer een stukje mooier!