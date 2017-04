Slideshow

In het wild: Ford Sierra RS Cosworth (1986) Origineel Nederlands en goed gebruikt!

Velen denken bij de woorden 'Ford' en 'Cosworth' misschien aan de latere Escort met die toevoeging, maar deze Sierra is waar het allemaal begon voor de heftig bespoilerde Fords met rally-genen. Dit exemplaar is om meerdere redenen een unieke verschijning.

Feitelijk is de Escort RS Cosworth niet eens een Escort, maar een Sierra als deze met een Escort-koetswerk. Dat verklaart meteen waarom de motor bij het normaliter voorwielaangedreven model in lengterichting ligt.

De Sierra RS Cosworth kwam tot stand zoals zoveel heftig gemotoriseerde 'burgerbakken' het levenslicht zagen: als homologatiespecial. Om deel te mogen nemen aan de Groep A-rallysport en, later, het Touring Car Championship, moest Ford enkele duizenden straatversies aan de man brengen. Dat resulteerde in een Sierra die dankzij 204 pk in net iets meer dan 6 tellen van 0 naar 100 knalt. Daarmee maakt hij z'n uiterlijk waar, want aan de buitenkant steekt deze Ford z'n vermogen niet bepaald onder stoelen of banken. Om te beginnen is er natuurlijk de gigantische achtervleugel, maar ook de wielkastverbreders, heftige voorbumper en luchthappers in de motorkap springen in het oog.

Dit exemplaar stamt uit 1986, het eerste volledige productiejaar van de RS Cosworth. De auto is verre van schoon en wordt duidelijk goed gebruikt, maar dat kunnen we eigenlijk best waarderen. Bovendien is er geen reden om aan te nemen dat de eigenaar er niet goed voor zorgt, want hij of zij heeft hem al minimaal sinds 1987 (!) in bezit. We kijken hier dus naar een origineel Nederlands exemplaar van een auto waarvan er maar 1.653 gemaakt zijn, die in het bezit is van de eerste of tweede eigenaar. Wordt jij daar ook zo enthousiast van?

