Slideshow

In het wild: Ford Scorpio (1989) Groot uitgevallen Sierra

Vandaag in In het Wild: een Ford Scorpio van de eerste generatie, destijds het vlaggenschip van Ford. We bedanken AutoWeek-lezer Michel van der Heiden hartelijk voor zijn inzending!

Het is 1985 als Ford de Scorpio presenteert als opvolger van de Granada, al hield Ford die oude naam voor deze generatie Scorpio aan in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Wat carrosserievarianten betreft, valt er genoeg te kiezen. De Scorpio, die in de verte lijkt op een groot uitgevallen Sierra, is leverbaar als sedan, hatchback én als station. De auto die we hier zien, is een vijfdeurs hatchback, maar niet zomaar een!

We hebben namelijk een Ghia op de planken staan, de meest luxueuze uitvoering die destijds op de bestellijst stond. De Ghia beschikte niet alleen over een 2,9 liter metende twaalfkleps V6 met 146 pk (hij was er ook als 24-klepper), maar ook standaard over een automaat. De Ghia wist zich van zijn minderbedeelde broers te onderscheiden met zaken als ABS, stuurbekrachtiging, kunststof sierpanelen op de flanken, lichtmetalen wielen, nephout, elektrisch bedienbare én verwarmbare buitenspiegels, elektrische zijruiten, een elektrisch schuif-/kanteldak én een uitgebreid audiosysteem, koplampsproeiers, centrale deurvergrendeling, cruisecontrol en verstelbare lendensteunen. Leren bekleding was een optie.

Deze Scorpio is nog een exemplaar van voor de facelift van 1992. In 1994 kwam een nieuwe, op de eerste Scorpio gebaseeerde generatie op de markt: de bekende kikkeroog-Scorpio. In Nederland schijnen nu in totaal nog geen 300 Scorpios rond te rijden.