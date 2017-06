Slideshow

In het wild: Ford Mondeo Gewoon snaarstrak

Een Ford Mondeo in In het Wild? Jazeker! De oer-Mondeo sterft in rap tempo uit en dit simpelweg in showroomstaat verkerende oer-exemplaar verdient zeker een plek op ons digitale ereschavot.

Begin jaren negentig begonnen de jaren voor de Sierra behoorlijk te tellen. De ooit zo revolutionaire middenklasser stamde in de basis uit 1982 en hoewel de in 1987 doorgevoerde facelift het model nog enigszins fris hield, was Ford al overtuigd van het brengen van een opvolger. De naam Sierra verdween en de Mondeo nam vanaf 1992 zijn plek in, een auto die plotsklaps werd gebombardeerd tot wereldauto. Ook in de Verenigde Staten kwam de auto namelijk op de markt, al ging hij als licht afwijkende Contour door het leven. Luxetak Mercury kreeg het model overigens als Mystique in het portfolio.

De Mondeo verscheen als sedan, als station en als deze liftback op de markt. Het door AutoWeek-lezer Joost de Vries is uit 1996 en daarmee is het een zeer laat exemplaar van voor de facelift. In het vooronder van deze CLX-uitvoering houdt zich een 116 pk en 153 Nm 1,8-liter grote viercilinder, goed voor een topsnelheid van 195 km/h en een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 11 seconden. Hoger op de benzineladder stond de 136 pk sterke 2.0 GT én een smeuïge 2.5 V6. Onder de 1.8 bood Ford nog een bescheiden 90 pk sterke 1.6 aan.

Het exemplaar op de foto's lijkt net weggereden te zijn uit de showroom, reden te meer de inmiddels schaars wordende Mondeo in de digitale schijnwerpers te zetten. Leuk gegeven: de eerste generatie Mondeo was met een kostenplaatje van zo'n 6 miljard dollar de duurste auto die Ford tot dan toe op de weg had gezet. Eind 1996 ging de Mondeo onder het mes, een moment waarop Ford de auto een iets wulpsere koets gaf. De wijzigingen waren dermate fors, dat Ford de auto als Mk 2 (tweede generatie) aanduidt.