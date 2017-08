Slideshow

In het wild: Fiat Uno 45 Een als Van

AutoWeek-lezer Sidney Meulema is vandaag opnieuw verantwoordelijk voor de invulling van In het Wild. Dankzij zijn inzending hebben we namelijk een 'ietwat smoezelige' oer-Uno op de planken staan.

Het is 1983 als Fiat de Uno naar voren schuift als vervanger van de dan 12 jaar oude 127. Niemand minder dan Giugiuaro's designhuis ItalDesign werd opgetrommeld om de geheel volgens de esthetische waarden van de jaren 80 hoekige koets te tekenen. De Uno, leverbaar als drie- en vijfdeurs, kende ook een bestelversie: de Uno Van. Het is die uitvoering die vandaag in de digitale spotlights staat.

Hoewel deze uit 1987 stammende Uno gewoon over achterste zijruiten beschikt, is het toch echt de bestelversie van de Uno. De ontbrekende achterbank én het kenteken bevestigen dat. In het vooronder van deze Uno 45 doet een 44 pk sterke 999 cc grote viercilinder dienst als krachtcentrale, een Fire-blok dat vanaf 1987 op de bestellijsten van de Uno werd geplaatst. Hoger op de ladder stonden de 58 pk sterke Uno 60 (1.1), de 65 pk sterke Uno 70 (1.3) en de 75 pk sterke Uno 75 (1.5). De Turbo I.E. voerde met zijn 105 pk sterke geblazen 1.3 de benzinelijst aan. Dieselen kon uiteraard ook en wel met een 45 pk sterke 1.3 en later met een 60 pk sterke 1.7.

In 1989 ging de Uno behoorlijk onder het mes. De compacte hatchback werd in zijn laatste levensfase, alvorens hij in 1995 vervangen werd door de Punto, meer in lijn gebracht met het ontwerp van grotere broer Tipo. Leuk gegeven: in Brazilië is de oer-Uno nog doorgeproduceerd tot 2013 (!).