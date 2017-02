Slideshow

In het wild: Fiat 600 (1973) Rugzak XL

Vandaag mogen we AutoWeek-lezer Bruno Vijverman weer verantwoordelijk houden voor de inzending voor deze rubriek. We heten welkom: een Fiatje 600 uit 1973.

In tegenstelling tot wat soms wordt aangenomen, is de 600 meer dan een iets grotere, krachtigere en later verschenen versie van de 500. Waar 'het rugzakje' in 1957 op de markt werd gebracht, stond de 600 al twee jaar eerder in de showrooms van Fiat te schitteren. De opvolger van de vooroorlogse 500 Topolino had net als zijn later verschenen 500-broer zijn motor achterin, aanvankelijk een 633 cc en 22 pk sterk viercilindertje. De 600 die dankzij Bruno Vijverman op de planken staat, stamt uit 1973 en heeft derhalve een krachtiger hart.

In 1960 werd de 633 cc grote vierpitter namelijk vervangen door een 767 cc en 29 pk sterk exemplaar. Fiats eerste auto met de motor achterin legde in deze vorm slechts 610 kilo in de schaal en wist een topsnelheid van 110 km/h te halen.

Tussen 1955 en 1969 zijn 2,695,197 exemplaren geproduceerd in Turijn. Een jaar na het verschijnen werd lanceerde Fiat de 600 Multipla, een zeer vroege 'mpv' die eerder in deze rubriek een rol speelde. Door de jaren heen heeft ook Seat de 600 in zijn gamma gehad.

In totaal rijden nog ruim vijfhonderd 600'jes in Nederland rond, maar dat zijn niet allemaal oude beestjes. De Cinquecento werd in 2005, omwille van het 50 jarig bestaan van de oer-600, omgedoopt tot 600 (Seicento) en ook als zodoende geregistreerd.

