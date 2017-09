Slideshow

In het wild: Fiat 1500 Cabriolet (1966) Open en bloot

Vandaag in In het wild: een Fiat 1500 Cabriolet, natuurlijk weer gespot door niemand minder dan AutoWeek-lezer Bruno Vijverman.

Het is 1959 als Fiat de 1200 Spyder een opvolger geeft in de vorm van de 1200 Cabriolet, een auto die nog zwaar op de techniek van de Spyder leunt. Tot 1966 worden twee generaties gebouwd, waarvan de tweede zowel op het vlak van techniek als design een grondig herziene versie is. Het door AutoWeek-lezer Bruno Vijverman gekiekte exemplaar is er een uit deze tweede serie, een 1500 Cabriolet.

De auto uit 1966 kwam in 2000 ons land binnen en is sinds 2012 bij zijn huidige eigenaar. Dat de cabriolet van nog geen 1.000 kilo uit het laatste productiejaar stamt, betekent waarschijnlijk dat hij een handgeschakelde vijf- in plaats van een vierbak heeft. Een 1.491 cc grote viercilinder - vanaf 1963 op de markt - zorgt voor een vermogen van zo'n 80 pk. Op de bestellijst van Fiat stond ook een 1600 S met een 100 pk sterke en 1.568 cc grote viercilinder. In 1966 werd de door Pininfarina getekende 124 Sport Spider als opvolger gelanceerd.