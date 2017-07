Slideshow

In het wild: Fiat 127 (1976) Uno-voorloper

Vandaag bedanken we AutoWeek-lezer Sidney Meulema hartelijk voor zijn inzending voor In het wild. Op de digitale planken: een Fiat 127!

Het is 1971 als Fiat de 127 naar voren schuift, een 3,6 meter lange Italiaan die als ruimere broer van de 126 gezien kan worden. Het model, dat uiteindelijk de weg effende voor de Uno, verscheen aanvankelijk alleen als tweedeurs 'sedan' op de markt. De achterklep opende zich dus los van de achterruit. Een jaar na zijn introductie werd ook een volwaardige driedeurs gepresenteerd. Het door AutoWeek-lezer Sidney Meulema gekiekte exemplaar is een origineel in Nederland geleverde tweedeurs uit 1976. Daarmee behoort hij tot de Series I, de oer-127 die tussen 1971 en 1977 werd gebouwd.

In het vooronder van deze van het een verkorte versie van het platform van de 128 gebruikmakende Fiat doet een 45 pk sterke 903 cc grote viercilinder dienst als krachtbron, een blokje dat eerder al door Autobianchi (A112) werd gebruikt. De 127 moest de degens kruisen met auto's als de Ford Fiesta, Renault 5 en de Volkswagen Polo.

Door de jaren heen is de 127 tweemaal hardhandig aangepakt. Series II verscheen in 1977 en hield het tot 1981 vol. Series III kwam in 1982 om de hoek kijken en werd in Europa in 1983 van de markt gehaald om plaats te maken voor de Uno.