In het wild: Ferrari 275 GTB (1966) Extreem en exotisch

Een Ferrari is in veel gevallen het omkijken waard, iets dat zeker geldt voor deze fantastische 275 GTB die AutoWeek-lezer Sebastiaan Bekendam ons opstuurde.

De 275 is een modelserie van Ferrari die in 1964 naar voren werd geschoven als vervanger van de 250-modelfamilie. Die laatste kennen we van de vele carrosserievarianten die ervan met korte én lange wielbasis werden gebouwd. Bovenaan de prestigeladder staan de 250 GTO, 250 TR en 250 LM, auto's die zo nu en dan voor astronomische bedragen worden afgehamerd. Opvolger 275 verscheen in 1964 op de markt en hield het 4 jaar vol. In die tijd zijn 970 exemplaren geproduceerd, allen met een V12 in het vooronder.

De auto op de foto's oogt niet als een reguliere 275 GTB, maar als een 275 GTB Competizione Speciale, een raceversie waarvan slechts 4 exemplaren zijn gebouwd. Een daarvan ging tijdens een brand in de jaren tachtig verloren. De auto op de foto is een door het Nederlandse Hietbrink Coachbuilding 'remake' van dat ter zielen gegane exemplaar. Onderhuids gaat een reguliere 275 GTB uit 1966 schuil. Dat betekent dat ook hier een 3,3-liter grote twaalfcilinder verantwoordelijk is voor de aandrijving. Het vermogen ligt op zo'n 320 pk.

In 1964 voegde Ferrari de 275 GTS aan de line-up toe, een spider waarvan in totaal 200 exemplaren zijn gebouwd. De 275 GTB werd in 1966 opgewaardeerde vorm gepresenteerd onder de noemer 275 GT/B. De auto kreeg een opnieuw getekende koets én een V12 met nu vier nokkenassen. Deze serie schopte het tot 280 exemplaren.