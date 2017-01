Slideshow

In het wild: Daihatsu Cuore (1985) Minimalisme ten top

Vind je een moderne A-segmenter maar een minimaal ding? Dan heb je deze Cuore uit 1985 nog niet gezien! De kleine Japanner raakt in alle opzichten de ondergrens van wat op de openbare weg wordt toegelaten, maar dat maakt ‘m nu juist zo interessant.

Twee cilinders, 617cc, 30 pk en 568 kg: het gaat niet om je nieuwe grasmaaier, maar om de Cuore die we vandaag op z'n 12-inch-wieltjes over de A4 zien rollen. Daarmee is deze 600 SDL nog goed bedeeld, want in dit model was er ook met een motorinhoud van 547 cc. In thuisland Japan was dit model de eerste auto die de naam 'Mira' droeg, maar het 'Cuore' dat in onder meer Europa werd gevoerd bestond al sinds 1976. Behalve deze driedeurs was er ook een heuse vijfdeursvariant, beide auto's boden relatief veel ruimte tegen zeer lage kosten.

Dat dit witte, origineel Nederlandse exemplaar nog altijd in goede gezondheid lijkt te verkeren, is heel bijzonder. Een liefhebbersauto is een Cuore namelijk niet bepaald en Japanners uit deze tijd zijn behoorlijk roestgevoelig. Alle lof dan ook voor de eigenaar, die het ding vorig jaar in bezit kreeg. Met z'n eerste registratie in december 1985 betreft het één van de allerlaatste Cuore's van deze lichting, want in dat jaar kwam z'n volledig nieuwe opvolger op de markt.