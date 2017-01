Slideshow

In het wild: Daihatsu Charade (2011) Laatste Daihatsu in Europa

AutoWeek-lezer Ralph Zuidwijk wist ons te verblijden met deze zeldzame verschijning. Berg uzelf. De auto op deze foto's is namelijk geen Toyota Yaris, maar de allerlaatste Daihatsu Charade!

In 2011 spartelde Daihatsu al even rond in de verkoopstatistieken. De auto's van het Japanse merk werden onder andere door een te dure yen in Europa te prijzig en de verkopen liepen terug. Om nog één keer het gevoel van de Europese introductie van een nieuw model te ervaren, bracht Daihatsu een nieuwe Charade op de markt.

De laatste Charade die ooit zou verschijnen, was in feite niets meer dan een tweede generatie Toyota Yaris met Daihatsu-emblemen. De compacte Japanner stond zelfs als Toyota geregistreerd. Dat deze Charade in ons land nagenoeg kansloos was, stond bij zijn introductie helaas al vast. Toyota verkocht anno 2011 al een nieuwere generatie Yaris.

Wat aandrijflijnen betreft, viel er weinig te kiezen. In alle gevallen was de Charade namelijk voorzien van een 1,3-liter vierpitter die 101 pk leverde. Schakelen ging door middel van een automatische transmissie of - zoals in dit exemplaar - een handgeschakelde vijfbak. In 2013 was het helaas over voor Daihatsu in ons werelddeel.

Het was niet de laatste keer dat Daihatsu - nu volledig in bezit van Toyota - een model met Toyota-emblemen op de markt bracht. In Japan worden momenteel diverse kei-cars van Daihatsu als Toyota verkocht en vice versa. Verder bestaat de Daihatsu Altis er als aangepaste Toyota Camry en is de Mebius een Prius Wagon met Daihatsu-beeldmerken.