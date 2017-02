Slideshow

In het wild: Daf 66 (1975) Alle CVT's verzamelen!

Als één van de laatsten kreeg deze rode 66 nog een Daf-logo op zijn grille geplakt. Dit exemplaar werd op de foto gezet door Jan Wessels. Hij ziet wel een verband met zijn eigen auto, die achter de Daf staat geparkeerd.

In 1975 had het laatste uur voor de personenauto's van Daf geslagen. Dat was het jaar dat Volvo de heleboel overnam, om een doorontwikkeling van de Volvo 66 verder te produceren. Alleen de Daf 46 hield het nog iets langer vol; tot 1976. De 66 die Wessels hier voor de lens had, werd ondanks de Daf-badge al onder de verantwoordelijkheid van Volvo in elkaar geschroefd.



Het gaat hier niet zomaar om een Daf 66, maar om de 1300 Marathon. Dat was de meest 'sportieve' 66, met een van Renault afkomstige, 57 pk sterke 1,3-liter viercilinder onder de motorkap. Zoals duidelijk op de achterbumper is te lezen, is deze gekoppeld aan de bekende variomatic-automaat. Daar zie je nou net het verband tussen de Daf en de witte Yaris Hybrid die erachter staat. De Yaris kijkt namelijk tegen de herkomst van zijn CVT-automaat aan.



Zo op het oog lijkt de inmiddels 42 jaar oude Nederlander er nog strak bij te staan. Het zou ons niet verbazen als er al een restaurateur aan te pas is gekomen. De eigenaar van deze 66 rijdt inmiddels bijna drie jaar in dit stukje Nederlandse autohistorie en heeft daarmee een zeldzaamheid te pakken. Volgens de cijfers van VWE staan er namelijk nog maar 434 exemplaren geregistreerd.