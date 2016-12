Slideshow

In het wild: Citroën Visa (1983) Laatste met satelliet

Vandaag een foto uit het archief. Collega Michiel Willebrands liep in zonniger tijden deze Citroën Visa tegen het lijf, een kleine Fransman in een tijdsconform kleurtje.

Eerder behandelden we in deze rubriek al een Visa Découvrable, de Visa cabriolet zoals die vanaf 1984 door Heuliez werd gebouwd. Daarmee was de cabriolet alleen met de in 1982 doorgevoerde faceliftneus leverbaar. De dichte Visa die vandaag op de planken van In het Wild staat, is ook een exemplaar van na de facelift.

Deze Visa uit 1983 met prachtig beige koetsje wordt aangedreven door een 33 pk sterke tweecilinder boxermotor, een bescheiden krachtbron die 48 Nm koppel wist op te wekken. Ondanks het lage gewicht van de Visa van nog geen 800 kilo had deze tweepitter een aardige kluif aan deze AX-voorganger. Voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h moest je 29,9 tellen uittrekken.

In het interieur is in deze Visa nog net het bijzondere dashboard met satellieten te zien. Via deze modules worden de ruitenwissers, de claxon, de richtingaanwijzers en de verlichting bediend. In 1984 werd een nieuw dashboard geïntroduceerd. Het eenspaaksstuurwiel bleef behouden.

In Nederland zijn in totaal nog 187 Visa's te vinden.