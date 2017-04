Slideshow

In het Wild: Citroën HY (1980) Golfplaatbus

Vandaag danken we AutoWeek-lezer Bruno Vijverman voor zijn inzending. Op de planken van In het Wild staat namelijk een origineel in Nederland geleverde Citroën HY!

De Citroën HY, ook wel Type H of H Van genoemd, kennen we voornamelijk als het kenmerkende hoekige bestellertje van Citroën, dat op grote afstand al te herkennen is aan zijn ogenschijnlijk uit golfplaten opgetrokken koets. De ribbels die het karaktervolle busje droeg, dienden puur ter versteviging van de grote vlakken plaatwerk.

De HY werd na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen als goedkope bedrijfskracht waarmee diverse logistieke netwerken weer konden worden aangezwengeld. Zijn eenvoudige karakter betekende echter niet dat de HY ouderwets van opzet was. De Fransman beschikte in tegenstelling tot wat destijds gebruikelijk was over voorwielaandrijving. Het grote voordeel daarvan was in de laadruimte te merken: het ontbreken van een aandrijfas maakte een lage en vlakke laadvloer mogelijk. Ook had hij onafhankelijke wielophanging én een zelfdragende koets, net als grote broer Traction Avant.

Door de jaren heen werd het basisontwerp slechts op details aangepast. Medio jaren zestig verdween de voorruit 'met het spijltje' en werd die vervangen door één groot exemplaar. Zijn gehele leven behield de HY zijn 'suicide doors', behalve exemplaren die in Nederland werden verkocht na het eind van de jaren zestig. Vanaf 1968 mochten op de Nederlandse markt namelijk geen auto's met deze bijzondere deurophanging worden verkocht.