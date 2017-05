Slideshow

In het Wild: Citroën Ami 6 (1969) Eendenvriend

Vandaag danken we AutoWeek-lezer Bruno Vijverman weer hartelijk voor zijn inzending voor In het Wild. We maken kennis met een Citroën Ami 6 uit 1969.

Citroën boerde medio vorige eeuw goed met de 2CV. De 'eend' wist hordes klanten in een Citroën te krijgen, klanten die óf vielen voor het charmante karakter van de Fransman, of die zich simpelweg lieten overtuigen door het lage prijskaartje van de comfortabel geveerde, maar wel erg basale 2CV.

Langzaam maar zeker groeide de vraag naar een relatief goedkope, maar minder 'karige' Citroën dan de fameuze Eend. Citroën speelde daar slim op in door in 1961 de Ami 6 op de markt te brengen, een auto die gebruikmaakte van de basis van de 2CV, maar was voorzien van een compleet nieuwe koets. In het vooronder lag aanvankelijk in alle gevallen de 602 cc grote tweecilinder, een blok dat later ook in de Eend beschikbaar kwam.

De Ami 6 kenmerkte zich vooral door zijn rechthoekige koplampen, units die in een tijd verschenen dat nagenoeg alle kijkers rond waren. Ook de diagonaal geplaatste achterruit is één van de uiterlijke kenmerken van deze vrolijke Fransman. In een later stadium werd de Ami 6 opgewaardeerd tot Ami 8. De bijzondere achterzijde van de Ami 6 Berline maakte plaats voor een model met schuin aflopende achterzijde. De Break bleef beschikbaar, maar werd net als de sedan onderhuids gemoderniseerd. Het exemplaar op de foto's is een Grand Luxe, die sinds 2000 bij zijn huidige en ongetwijfeld trotse eigenaar is te vinden.