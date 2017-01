Slideshow

In het wild: Chrysler Concorde (1998) Rebadgen tot kunst verheven

Vandaag heten we je welkom in de wereld van Chryslers rebadgerij. We schijnen een licht op de Chrysler Concorde.

Het is 1996 als Chrysler met de LHX Concept (foto 8) vooruitblikt op een nieuwe generatie sedans die gebruikmaken van het in 1993 gelanceerde LH-platform, een basis die gebruikt werd door de eerste generatie Chrysler Concorde, Chrysler New Yorker, Chrysler LHS, Eagle Vision en de Chrysler LHS. Vandaag op de planken: een Concorde van de in 1998 verschenen tweede generatie.

De tweede generatie 'cab-forward' LH-sedans, nu met een bijna 2,9 meter lange wielbasis, bevatte opnieuw een Concorde. Ook de Intrepid (klik!) en de LHS keerde terug. De New Yorker moest het veld ruimen en ook de Eagle Vision keerde niet meer terug. In plaats daarvan bracht Chrysler de 300M op de markt. Modelnaam LHS werd in 2001, slechts enkele jaar na de introductie van de tweede generatie, niet meer gevoerd. Vanaf dat moment ging het model als Concorde Limited door het leven.

Goed, terug naar de Concorde. Waar de 20 centimeter kortere 300M werd gepositioneerd als sportieve luxueuze sedan, werd de Concorde gezien als Chryslers 'gemiddelde' luxe sedan, de LHS was immers de variant die volledig op luxe was gericht. De beige gespoten Concorde op de foto's, mét beige interieur, is een exemplaar uit 1998 en is opvallend genoeg nieuw in ons land geleverd. Ogenschijnlijk een gevalletje 'importeren op bestelling'. Het betreft een LXi-uitvoering, de topversie, en dat betekent dat de auto afgeladen is met levensverrijking in de vorm van lederen bekleding, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en een audiosysteem met cd-speler.

Het gefotografeerde exemplaar, geparkeerd voor het pand van Sanoma, is sinds 2005 bij zijn huidige eigenaar en heeft een zo'n 225 pk sterke 3,2-liter metende zescilinder in het vooronder, een blok gekoppeld aan een viertrapsautomaat. In 2002 werd deze zespitter vervangen door een groter, 3,5-liter groot exemplaar. Helaas voor deze beigekleurige Chrysler is hij niet meer helemaal fris. De 5,27 meter lange Concorde zit vol butsen, krassen en is vooral aan de rechterzijde stevig beetgepakt door een ander object. Ook beginnen er zich roestblaasjes te vormen nabij de ruitenwissers. Sterkte, Concorde.