In het wild: Buick Riviera (1969) Vorm boven functie

Het is opnieuw AutoWeek-lezer Bruno Vijverman die lof verdient voor zijn inzending voor In het wild. Bruno betrapte een zéér fris ogende Buick Riviera uit 1969.

Het is 1963 als Buick zich met de Riviera voor het eerst op het 'personal luxury-segment' stort, een categorie waarin de grote Amerikaanse merken slagschepen presenteerden die luxe en uiterlijk vertoon hoog in het vaandel hadden staan. Ford was met de Thunderbird al sinds de jaren 50 druk in de weer met een dergelijk model en ook Lincoln was met zijn Continental al enige tijd in het segment actief. Buick lanceerde de tweede generatie in 1966, en daar valt het door Bruno Vijverman gekiekte exemplaar onder.

Generatie 2 deelde zijn technische basis met zijn voorganger, al groeide de auto aan alle kanten. Een van Buicks kenmerken, de kleine ruitjes tussen de voorste zijruiten en de A-stijl, waren voor het eerst niet op een product van het merk te vinden. In het vooronder van dit oranje exemplaar uit 1969 huist een 7,0-liter V8, die zijn levenssap via een gastank krijgt toegediend. Het ruim twee ton wegende paradepaard is 5,47 meter lang en ruim 2 meter breed. De 360 pk wordt met een drietrapsautomaat naar de achterwielen gestuurd.

Buick hield modelnaam Riviera aan voor maar liefst acht generaties. Na een stilte van twee jaar verscheen de laatste Riviera in 1995 ten tonele. In 2007 werd in China een Riviera Concept gepresenteerd en ook in 2013 liet Buick daar een conceptcar met die naam zien.