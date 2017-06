Slideshow

In het wild: BMW 1M Coupé Ouderwets scheurijzer

Met bouwjaar 2011 is deze oranje BMW één van de jongste auto’s ooit in ‘In het wild’. Geen probleem, want de M-versie van de BMW 1-serie Coupé is nu al een klassieker.

";Wat is het een feestbeest zeg, die M Coupé!", riepen we na onze eerste rij-ervaring met deze bijzondere BMW. Door z'n heerlijke drieliter zes-in-lijn met 340 pk, compacte koets, lage gewicht, achterwielaandrijving, handbak én het haarfijn afgestelde onderstel kreeg de snelste 1-serie meteen een legendarische status. Dit is geen auto om mee te patsen of te flaneren, maar een ouderwets scheurijzer in de geest van de eerste M3!

Toch is er ook aan de buitenkant genoeg wat het potentieel van de opper-1 duidelijk maakt. De stevig verbrede wielkasten, diepe voorbumper en vele luchtinlaten laten daarover geen twijfel bestaan. Dit exemplaar is ook nog eens uitgevoerd in het oranje dat aan de M-versie was voorbehouden. De auto, die in 2011 van de band liep en een jaar later z'n Nederlandse kenteken kreeg, oogt nog origineel. Alleen de geheel zwarte grille is een persoonlijke 'touch' van de eigenaar.