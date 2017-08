Slideshow

In het wild: Bitter SC Sedan (1985) Één van de vijf

Dankzij AutoWeek-lezer Ben Helderman hebben we vandaag een extreem zeldzame auto op de digitale planken. We presenteren: een Bitter SC Sedan, één van de vijf exemplaren ooit gebouwd!

Bitter Cars, de trots van rallycoureur Erich Bitter, kennen we als fabrikant van exclusieve coupés en cabriolets die vanaf de jaren zeventig op basis van Opel-techniek op de weg verschenen. Het avontuur startte in 1973 met de CD, een op de Opel Coupé Diplomat (CD) gebaseerde coupé met een V8 in het vooronder. In 1979 werd de CD vervangen door de SC, een auto die met 488 geproduceerde exemplaren vaker over de toonbank ging dan de CD waarvan 395 exemplaren het levenslicht zagen. De door AutoWeek-lezer Ben Helderman gekiekte SC is echter extreem zeldzaam.

De op de Opel Senator van zijn tijd gebaseerde SC werd als vooral als Coupé verkocht. 461 van de 488 gebouwde SC's waren in deze vorm uitgevoerd. Daarnaast wist Bitter 22 Convertibles te slijten, iets dat de dakloze Bitter tot een zeldzame verschijning maakte. Van de SC Sedan zijn in totaal slechts vijf exemplaren gebouwd, stukken minder overigens dan gepland. Bitter had namelijk een deel met General Motors gesloten om via het dealernetwerk van Buick Bitters SC aan de man te brengen. Helaas liep dat avontuur uit op een fiasco.

In het vooronder van deze uiterst zeldzame Bitter SC Sedan, waar overigens wat Ferrari 400-lijnen op te bespeuren vallen, doet een zes-in-lijn van de planken van Opel dienst als krachtcentrale. In 1989 viel het doek voor de SC en daarna is er lang niet veel meer van Bitter vernomen. In 2003 werd op basis van de Holden Monaro de CD II gepresenteerd, een auto die wegens een gebrek aan investeerders niet op de markt verscheen. Op basis van de Holden Caprice verscheen in 2007 de Vero Sport, een auto die in zeer beperkte oplage werd gebouwd. Later werd de Insignia nog door Bitter onder handen genomen, een auto die eens in In het Wild figureerde. Ook de Mokka werd eens door Bitter aangepast, al ging Bitter net als bij de Insignia minder ver dan eerder bij de CD en SC.