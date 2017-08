Slideshow

In het Wild: Barkas V901/2 (1953) DDR-pakezel

AutoWeek-lezer Bruno Vijverman weet In het Wild voor de zoveelste keer van invulling te voorzien. Vandaag op de planken: een Barkas V901/2 uit 1953!

In het nabij de Duitse grens met Tsjechië gelegen Hainichen bouwde VEB Barkas-Werke, kortweg Barkas, tussen 1953 en 1961 de V901/2. Barkas was een bestelwagenfabrikant die niet alleen de tweetakt-tweecilinders voor Trabant produceerde, maar ook zelf voertuigen op de weg kon zetten. De V901/2, vaak ook aangeduid als Framo (Barkas trad in de voetsporen van een bestelwagenfabrikant met die naam), was één van de kleinste bestellers die je in de voormalige DDR kon aanschaffen. Barkas bouwde overigens ook de bekendere B1000, een bestelwagen die ook als personenversie te krijgen was. Die laatste variant werd door onder andere de Stasi ingezet.

Het door Bruno Vijverman gesnapte exemplaar stamt uit 1958 en is sinds 2008 in Nederland te vinden. In het vooronder doet geen tweecilinder, maar een tweetakt-driecilinder dienst als krachtcentrale. Het 901 cc grote blokje levert 29 pk en 74 Nm en daarmee moest een snelheid van 80 km/h mogelijk zijn. Het 1.000 kilo wegende werkpaard had een laadvermogen van maximaal 800 kilo. Het fraai ogende exemplaar op de foto's is uitgevoerd als pick-up, al waren ook dichte varianten te krijgen.

In totaal zijn er 25.604 V901/2's geproduceerd.