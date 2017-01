Slideshow

In het wild: Audi Coupé (1985) Onafscheidelijk

Als je al 27 jaar dezelfde auto in je bezit hebt, kun je met recht een trouw baasje worden genoemd. Deze Audi Coupé is al zo lang onafscheidelijk van zijn eigenaar. Daar nemen wij onze hoed voor af!

Collega Jan Lemkes heeft een neus voor bijzonderheden op 's lands wegen en wist zelfs twee bijzondere auto's op één foto te zetten. Op de achtergrond van foto 2 zien we namelijk een Honda Integra, die op een later moment in deze rubriek voorbij zal komen. Nu eerst deze Audi Coupé uit 1985, die in zijn vijfde levensjaar naar de huidige eigenaar ging.



Het exemplaar op de foto is een Coupé GT met de 136 pk sterke 2,2-liter vijfcilinder. Dat was de sterkste versie zónder vierwielaandrijving. De verwantschap met de Audi Quattro is zowel uiterlijk als technisch sterk. De Quattro had ook de 2.2 vijfpitter onder de kap, maar die was dankzij de turbo een stuk krachtiger.



Zoals gezegd is deze Coupé al sinds 1990 in het bezit van de huidige eigenaar. De afschrijving zit er inmiddels wel op, de auto is eerder weer in waarde aan het stijgen. Misschien reden om de auto binnenkort van de hand te doen, maar na 27 jaar zal de emotionele band waarschijnlijk sterker zijn dan het financiële belang.

