In het wild: Alpine A310 (1978) Glasvezel Fransman

Later dit jaar brengt het herboren Alpine de A110 op de markt. In deze In het Wild blikken we terug één van zijn bekende voorgangers: de A310. We bedanken AutoWeek-lezer Jelmer Achterkamp voor zijn inzending.

Het is 1971 als Alpine in Genève de A310 naar voren schuift, een auto die in de eerste jaren van zijn bestaan alleen met een viercilinder als kloppend hart was te krijgen. Dat veranderde vanaf 1976, het jaar waarin de auto aan alle kanten werd gemoderniseerd. De viercilinders werden naar de prullenbak verwezen en voortaan zou een 2,7-liter grote V6 de dienst uitmaken. Het blok levert in dit geval een bescheiden 150 pk en 200 Nm.

De modernisatie die Alpine in '76 op het uit glasvezel opgetrokken exterieur doorvoerde, werd op papier gezet door niemand minder dan ontwerper Robert Opron. In 1984 viel het doek na 2.340 gebouwde vierpitters en 9.276 geproduceerde V6-versies voor de A310, het jaar waarin de A610 hem opvolgde. Meer over de dit jaar op de markt te verschijnen A110, vind je hier.