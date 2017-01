Slideshow

In het wild: Alfa Romeo GTV6 2.5 (1983) Welkom in de jaren 80

De inzending van onze In het Wild-hofleverancier Bruno Vijverman is er één van hoog kaliber. Want wat te denken van een Alfa Romeo GTV6 uit 1983?

Alfa Romeo bracht in 1980 op basis van de Alfetta de Alfetta GT en GTV, een liftbackachtige coupé waarvan de lijnen door niemand minder dan Giorgetto Giugiaro op papier werden gezet. In 1980 ging de coupé onder het mes en werd hij in één klap klaargestoomd voor de jaren 80. Welkom kunststof bumpers, uit één deel bestaande achterlichtunits en extra ventilatieroosters! De GT verdween en met ingang van de jaren 80 was het model alleen nog als GTV en als nieuwe GTV6 te krijgen.

Het exemplaar op de foto's is een GTV6 uit 1983 en dat betekent een 160 pk en 213 Nm 2,5-liter V6 dienst doet als kloppend hart, een blok dat afkomstig was uit de Alfa 6. De circa 1.200 kilo wegende Italiaan rent daarmee in 8,3 tellen naar 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 205 km/h. Voor wie de V6 te veel van het goede was, er was ook nog een GTV 2.0 met een 130 pk sterke vierpitter. In 1986 werd de GTV van de markt gehaald. Het zou nog tot medio jaren 90 duren voordat de wereld kennismaakte met een nieuwe, voorwielaangedreven generatie.

Peilstok Deze Alfa Romeo GTV6 2.5... vind ik geweldig.

vind ik best aardig.

doet mij niet zoveel.

vind ik maar niks.

vind ik verschrikkelijk. Deze Alfa Romeo GTV6 2.5... vind ik geweldig. 86,7%

vind ik best aardig. 11,5%

doet mij niet zoveel. 0,9%

vind ik maar niks. 0,0%

vind ik verschrikkelijk. 0,9% Aantal stemmen 113