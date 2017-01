Slideshow

In het wild: Alfa Romeo 164 Q4 (1996) Plezier met Q4

Vandaag hebben we een sierlijke Italiaanse sedan met sportieve aspiraties in In het wild. Deze Alfa Romeo 164 Q4 werd op de foto gezet door Noah Haverkamp uit Ede, waarvoor dank!

Wie midden jaren 90 op zoek was naar een grote, luxe sedan met een kláp vermogen, hoefde niet direct alleen in de Duitse hoek te zoeken. Alfa Romeo had destijds namelijk hun 164 ook als vierwielaangedreven Q4, met een 228 pk sterke 3,0-liter V6. Met een 0-100-tijd van 7,5 seconden en een topsnelheid van 240 km/h hoefde je je absoluut niet te schamen. Nog steeds niet trouwens. De 164 was één van de vier auto's uit de 'Tipo 4-vierling' en zijn V6 schopte het qua vermogen nog verder dan die van zijn verwanten. Zelfs de bijzondere Lancia Thema 8.32 wist het met de 3,0-liter V8 van Ferrari niet zo ver te schoppen als de 164 Q4.



Toen het gefotografeerde exemplaar in 1996 uit de showroom rolde, begon de 164 qua ontwerp al wel aardig op leeftijd te raken. In 1998 viel het doek voor de toen tien jaar oude 164, waarna de 166 het stokje overnam. Met de topversie voor de deur zal de eigenaar vast vaak trots naar buiten kijken. Al helemaal als je je bedenkt dat de auto pas sinds 13 januari in zijn/haar bezit is. Nu maar hopen dat het een goede aankoop blijkt te zijn, want deze auto verdient het om gekoesterd te worden!