Slideshow

In het wild: Acura Integra Burgerversie mét handbak

De Integra die Honda in de jaren ’90 voerde, kennen we in Europa alleen in de razendsnelle Type-R-variant. In de Verenigde Staten lagen de zaken er voor het model echter heel anders voor, getuige deze Amerikaanse sedanversie met Acura-logo's.

Een Integra van deze generatie heeft in Europa een 'snel' imago. Dat dankt de Integra vooral aan de derde generatie van het model, die op ons continent alleen als tweedeurs coupé met een 190 pk sterk Type-R-blok verscheen. Die auto viel op door z'n prestaties, z'n hoge achtervleugel én z'n opvallende front met vier ronde koplampen.

Dat laatste is meteen ook de opvallendste overeenkomst tussen de 'Europese' Integra en de Amerikaanse variant. In de Verenigde Staten werd de auto onder de vlag van Honda's luxemerk Acura verkocht. Behalve de snelle Type-R was hij er ook als sportieve, maar relatief normale vierdeurs sedan met een minder heftige 1.8-motor. Dit exemplaar, dat we in de Randstad onder een spoorviaduct aantroffen, is voorzien van dat evengoed 140 pk sterke blok. De beslagen ramen, doffe lak en kromgebogen kentekenplaten zijn geen tekenen van een buitengewoon liefhebbende eigenaar, maar toch is de groene Acura sinds hij 1999 bij z'n huidige baasje. Bijzonder detail: deze in de VS geleverde Integra is handgeschakeld!

Overigens heeft de eigenaar van de aan de overkant geparkeerde Audi Coupé z'n auto nóg langer in bezit dan de Acura-rijder. Hoe dat zit, lees je hier!