In het nieuw: Daihatsu Altis Nieuwe Camry, nieuwe Altis

Daihatsu heeft zijn grootste model, de Altis, aan een nieuwe generatie geholpen. Zoals voorheen het geval was is ook de nieuwe Altis een auto die we van Toyota kennen.

Het is 2001 als Daihatsu de Toyota Camry aan zijn line-up toevoegt en hem van zijn eigen beeldmerken voorziet. Vijf jaar later verscheen de tweede Altis ten tonele, een auto die opnieuw aan de Camry gerelateerd was. De huidige sinds 2012 op de markt zijnde Altis mag spoedig met pensioen, generatie vier dient zich namelijk aan.

De alleen in het thuisland van Daihatsu te krijgen Altis leunt opnieuw op de Camry. Sterker nog, net als eerder het geval was is Daihatsu's grootste niets meer dan een gerebadgete Toyota Camry. Het betreft uiteraard de jonste generatie Camry, een model dat in januari dit jaar in Detroit aan de wereld werd voorgesteld. Op de bestellijst komt alleen de 2.5 Hybrid te staan. In Japan gaat de auto 3.499.200 yen kosten, omgerekend net geen € 27.000.