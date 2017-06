Slideshow

In gesprek met PAL-V-CEO Robert Dingemanse Geen luchtfietserij

De vliegende auto spreekt al tot de verbeelding zolang het persoonlijke vervoermiddel bestaat, maar tot nu toe bleef het bij een heleboel luchtfietserij van talloze ambitieuze ondernemers. Het Nederlandse PAL-V, wat staat voor ‘Personal Air and Land Vehicle’, zegt de zaken serieuzer aan te pakken. We praten met CEO Robert Dingemanse.

PAL-V is behoorlijk concreet: 'vliegauto' Liberty is nu al te bestellen en moet vanaf eind volgend jaar worden geleverd. Tijdens Top Marques in Monaco spraken we met Robert Dingemanse, CEO van PAL-V en geestelijk vader van het concept. ";Op dit moment is vliegen een zeer tijdrovende bezigheid: je gaat van een punt waar je niet bent, naar een punt waar je niet wilt zijn", licht hij toe. ";Wij proberen vliegen en rijden op een handige manier te combineren, zodat het binnen een straal van zo'n 1.000 km veel aantrekkelijker wordt om door de lucht naar je bestemming te gaan."

Certificering

In Monaco is de Liberty voor het eerst op schaal 1 op 1 te bewonderen, maar het gaat nog steeds wel om echt showmodel. Bij het werkende testexemplaar dat ernaast staat, was het uiterlijk nog ondergeschikt. Deze oer-PAL-V speelt een zeer belangrijke rol, want hij was broodnodig voor de certificering van het bijzondere voertuig. ";De tweede persoon die in 2008 bij ons in dienst kwam, was iemand die zich met die certificering ging bezighouden", verklaart Dingemanse.

Gyrocopter

Dat vliegen doet de PAL-V via het principe van een gyrocopter, ook wel bekend als autogiro. Voor de aandrijving in de lucht is een 200 pk sterke verbrandingsmotor verantwoordelijk die een aan de achterzijde gemonteerde propeller aandrijft. De daarmee gegenereerde snelheid laat de grote rotor op het dak ronddraaien, waardoor er na zo'n 180 meter genoeg 'lift' moet ontstaan om op te stijgen. Dat levert volgens de bedenker enorme voordelen op: ";Dit is de veiligste manier van vliegen, omdat een gyrocopter in principe altijd blijft vliegen. Een helikopter is van nature niet stabiel en moet door de staartrotor recht worden gehouden, maar dat is bij de PAL-V niet het geval." Dat is echter niet de enige reden om juist voor deze vorm van vliegen te kiezen. Dingemanse: ";Het gyrocopter-brevet is het eenvoudigste vliegbrevet om te halen. Het kost zo'n 25 uur en €9.000."

Pioneer Edition

Toch is de drempel om PAL-V te rijden (en vliegen) vooralsnog erg hoog. Dingemanse: ";Voor wie als één van de eersten in een Liberty wil stappen, hebben we de Pioneer Edition. Daarvan worden er 90 gebouwd en die kosten €500.000 per stuk. Daarna komt de Sport Edition, die kost €299.000. Als je die aankleed met alle opties, ben je ongeveer €420.000 kwijt." Stevige bedragen, maar er lijkt het nodige animo voor de 'auto' te zijn. ";We zijn pas net begonnen en verkopen er geen honderden tegelijk, maar wie nu nog een Pioneer Edition wil moet snel zijn."

Concurrentie

Het feit dat PAL-V vooralsnog de enige vliegende auto aanbiedt, speelt daarin ongetwijfeld een rol, maar het is de vraag hoelang het merk die positie houdt. Twee stands verderop presenteert het Slowaakse Aeromobil bijvoorbeeld de Flying Car. Jaagt dat het bedrijf uit Raamsdonksveer angst aan? ";Concurrentie is altijd goed om de markt te vergroten, maar het is wel een heel ander voertuig. Het is meer een vliegtuig dat toevallig ook de weg op kan. Het grootste probleem daarmee is dat er geen regelgeving voor is. Wij hebben ervoor gekozen om te bouwen binnen bestaande regelgeving, wat betekent dat je de PAL-V mag gebruiken zodra hij geleverd is. Alle soortgelijke projecten die ik ken, proberen de regels te veranderen, maar dat levert in mijn ogen een product op dat zowel in de lucht als op de weg onveiliger is."

Vlieg-impressie

Als we de ambitieuze ondernemer mogen geloven, is de PAL-V dus behoorlijk levensvatbaar. Daarmee zou Nederland er in ieder geval een zeer interessante 'auto'-fabrikant bijkrijgen. Kunnen we binnenkort al achter het stuur kruipen voor onze eerste rij- en vlieg-impressie? Het antwoord komt met een veelbetekenende glimlach: ";Vliegen mag helaas pas als we 'm aan klanten gaan leveren, maar het rijden kunnen jullie waarschijnlijk al aan het einde van dit jaar gaan proberen."

Dit artikel is eerder dit jaar verschenen in AutoWeek 19