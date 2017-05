Slideshow

In gesprek met David Brown Het brein achter de Mini Remastered

Onlangs presenteerde David Brown Automotive z’n tweede model. Deze keer geen coupé met klassieke Aston Martin-looks, maar een auto die op het eerste gezicht ‘gewoon’ een oude Mini lijkt. We praten met David Brown himself over de Mini Remastered.

Kunt u wat meer vertellen over deze Mini?

";Uiteraard. De originele Mini is een echt icoon. Het was waarschijnlijk de meest doordachte, maar ook de slechtst gebouwde auto van z'n tijd. Daarom leek het ons leuk om er iets echt speciaals van te maken, zonder het originele model geweld aan te doen".

Wat is het verschil tussen de Mini Remastered en het origineel?

";Heel veel. De carrosserie is compleet opnieuw opgebouwd, waarbij de naden waar mogelijk zijn weggewerkt. Ieder onderdeel is tegen het licht gehouden om het afwerkingsniveau en de pasvorm op een hoger niveau te krijgen. Zelfs de kieren tussen de deur en de carrosserie zijn kleiner. Er gaat echt veel tijd in zitten om die afwerking op dit niveau te krijgen. Aan de binnenkant is het complete dashboard vervangen door een meer eigentijds exemplaar en zijn zaken als airco, navigatie en bluetooth toegevoegd.

Is de Remastered daadwerkelijk gebaseerd op een oude Mini, of staat hier een compleet nieuwe auto?

";We beginnen wel met een originele Mini als donor-auto, maar daarna wordt alles, van koetswerkdelen tot motor, helemaal opnieuw opgebouwd. Ook de techniek is daardoor beter dan die ooit was. Ook het onderstel is compleet nieuw, dus het is grotendeels gewoon een nieuwe auto die hier staat."

Verkoopt u de Mini alleen aan mensen die al een Speedback GT hebben, of mag iedereen 'm bestellen?

";Iedereen mag hem kopen. Het is een auto die vooral nieuwe klanten trekt, maar we hebben ook een klant die al een Speedback GT heeft en nu zo snel mogelijk een Mini wil. Ik denk dat dat soort mensen erg waarderen waar wij voor staan, namelijk vakmanschap, het gebruik van hoogwaardige materialen en een bepaald soort design.

Wat kost de Mini Remastered eigenlijk?

";Het begint bij 75.000 pond exclusief belastingen en dat kan met opties oplopen tot zo'n 85.000 pond. Er zijn op dit moment drie varianten beschikbaar: de standaardversie, de Café Racer en de Monte Carlo Edition (die allebei in een oplage van 25 stuks beschikbaar komen, red.).

Uw naam staat op de auto's. Betekent dat ook dat u ze van A tot Z heeft bedacht, of gaat dat op een andere manier?

";Er werkt een klein team van 4 tot 5 mensen mee aan de ontwikkeling van de auto's. Dat begint natuurlijk met het grote idee, waarna de details worden ingevuld. We hebben allemaal een mening, maar (met een glimlach, red.) mijn stem weegt wel zwaarder dan die van alle anderen.

Wat rijdt u zelf in het dagelijks leven?

";Ik heb een Audi RS3 en een Range Rover. De allereerste Speedback GT is ook van mij, maar die auto wordt gebruikt om nieuwe ideeën op uit te proberen. Zelf zie ik 'm dus bijna nooit."