In detail: Fords elektro-offensief Onder meer hybride Mustang én F150

Gisteren werd bekend dat Ford z’n geld niet in de Mexicaanse, maar in de Amerikaanse fabriek investeert. Tegelijkertijd beloofde het merk een heus elektro-offensief, dat we vandaag nader toelichten!

De fabriek in het Amerikaanse Flat Rock gaat de 700 miljoen dollar namelijk niet aanwenden om nog meer Mustangs en Lincolns Continental te bouwen, zoals nu het geval is. In de toekomst moet de faciliteit de geboorteplaats worden van Fords hybride- en elektrische modellen, waarvan er een heleboel in het vat lijken te zitten. Het enorme bedrag maakt daarmee onderdeel uit van de 4,5 miljard dollar die Ford voor 2020 in 'geëlektrificeerde' modellen wil investeren. Ook andere fabrieken gaan echter aan de slag met hybride-techniek, bewijzen de behoorlijk concrete toekomstplannen.

Heilige huisjes

Dat Ford in de strijd om een lager verbruik niet bang is om tegen heilige huisjes te schoppen, bewees het eerder met de viercilinder Ecoboost-Mustang en de huidige F-150-pick-up, die z'n soms wat conservatieve kopers vraagt te wennen aan een alumium koets en een V6-motor. Voor 2020 moeten zij nog meer veranderingen accepteren, want in dat jaar zal er van beide auto's een hybride-variant in de Noord-Amerikaanse showrooms staan. De Mustang Hybrid zal in Flat Rock worden gebouwd, de F-150 Hybrid ziet net als z'n reguliere broertjes in Dearborn het levenslicht. Onderschat het belang van die laatste trouwens niet: de F-150 is sinds jaar en dag het populairste voertuig in de Verenigde Staten. Ford belooft dat beide auto's een indrukwekkend, V8-achtig vermogen en koppel zullen produceren. De F-150 moet bovendien in staat zijn om zware aanhangwagens te trekken en als een mobiele generator te dienen. Zo mogelijk nog Amerikaanser zijn de hybride politieauto's die Ford in de pijplijn heeft zitten. De auto's die het merk speciaal voor de politiekorpsen in de VS produceert, krijgen in de toekomst eveneens elektro-ondersteuning.

Europa

Ook aan Europa wordt echter gedacht. Allereerst staat er een plug-inhybride variant van de Transit Custom op de planning. Fords middelgrote besteller zou daarmee de eerste bedrijfsauto met zo'n aandrijflijn zijn, en moet uitstootloze en goedkope ritten in de stad combineren met een grote actieradius. Ook komt er een volledig elektrische SUV, die in Flat Rock gebouwd zal worden en in 2020 in de VS, Europa en Azië op de markt verschijnt. Die auto zou een actieradius van minimaal 480 km hebben.

Het thema 'autonoom' wordt evenmin vergeten door Ford. Het merk belooft een zelstandig rijdend voertuig dat vanaf 2021 in serieproductie moet gaan en in eerste instantie in de Verenigde Staten zal worden ingezet voor autodeelprogramma's. We zijn benieuwd!