In detail: Alfa Romeo Stelvio Vier motoren, drie karakters

Bij de introductie van zijn eerste SUV, de Stelvio, hanteert Alfa Romeo een bijzondere volgorde. Eerst kregen we topmodel Quadrifoglio te zien, later de First Edition en vandaag is het tijd voor een blik op de rest van het gamma.

De Stelvio is al sinds januari te bestellen, wat doet vermoeden dat de complete line-up bekend is. Niets is echter minder waar: slechts de beestachtige Quadrifoglio en de First Edition zijn tot nu toe beschikbaar. Laatstgenoemde heeft een geblazen 2,0-liter benzinemotor met 280 pk onder de kap, die hem aan een 0-100-tijd van 5,7 seconden en een top van 230 km/h helpt. Deze benzinemotor komt natuurlijk ook beschikbaar in combinatie met minder tijdelijke uitvoeringen. Dieselrijders kunnen in eerste instantie slechts opteren voor de 210 pk sterke versie van Alfa's 2,2-liter zelfontbrander. Die motor stuwt de Stelvio in 6,6 seconden van 0 naar 100, de top bedraagt hier 210 km/h.

Na een niet nader gespecificeerde termijn krijgen deze motoren gezelschap van een bescheidener variant. In het geval van de 2,0-liter benzinemotor levert die net als in de Giulia 200 pk, de diesel krijgt een versie met 180 pk. Laatstgenoemde is de enige versie die in basisvorm achterwielaangedreven is, de rest krijgt standaard Alfa's Q4-vierwielaandrijving. De achttraps automaat is eveneens altijd present.

Uitrustingsniveaus

Wie z'n Stelvio graag wil onderscheiden van die van anderen, kan kiezen uit 13 kleuren en evenzoveel wieldesigns. Los van de twee eerder geïntroduceerde varianten komt de Stelvio er in drie verschillende uitvoeringen. De eenvoudigste versie heet simpelweg 'Stelvio' en wordt standaard geleverd met onder meer lane departure warning, een automatisch noodremsysteem, parkeersensoren, 17-inch lichtmetaal en een elektrisch bediende achterklep.

Daarboven komt de Stelvio Super te staan, die 18-inch wielen, halfleren bekleding en keuze uit drie verschillende interieurkleuren biedt. Wie volledig leer wil, kan bovenop deze uitvoering voor het Luxury Pack kiezen. Ook houtaccenten en verwarmde voorstoelen horen daarbij. Klanten met een sportieve inslag kunnen opteren voor het Sport Pack, dat een sportiever stuurwiel, sportstoelen en aluminium pedalen biedt.

Naast de basisversie en de Super is er de Stelvio Business, waarmee Alfa Romeo – weinig verrassend – vooral zakelijke rijders wil verleiden. Deze uitvoering is dan ook alleen verkrijgbaar in combinatie met een dieselmotor en beschikt over navigatie, xenon en elektrisch inklapbare buitenspiegels .

De volgende stap in het introductieproces van de Alfa Romeo Stelvio bestaat ongetwijfeld uit het bekendmaken van de prijzen. Tot die tijd kunnen we je alleen zeggen dat een welingelichte bron aan AutoWeek weet te vertellen dat de instapper minder dan € 54.000 gaat kosten.