In beeld: nieuwe Volkswagen Polo Gelijke lijnen, nieuwe basis

De huidige Polo loopt op zijn zachtst gezegd op zijn laatste benen. Een opvolger is bijna gereed, een auto die door Volkswagen zelf nu in beeld is gebracht.

Eerlijk is eerlijk: Volkswagen doet zijn best het lijnenspel van de nieuwe Polo te bedekken met camouflagemateriaal, maar we weten eigenlijk al lang hoe de nieuwe B-segmenter uit Wolfsburg is vormgegeven. In Zuid-Afrika dook de zesde generatie van de Polo onlangs namelijk geheel zonder plakkers op en toen werd overduidelijk dat de nieuwe Polo op designvlak voortborduurt op de huidige generatie.

De nieuwe Polo is niet de eerste van zijn nieuwe Seat- en Skoda-broertjes die wordt gepresenteerd. Eerder dit jaar maakten we al kennis met de hagelnieuwe Seat Ibiza, een auto die net als deze Polo op het MQB-platform is geplaatst. De nieuwe basis zorgt voor een wielbasis die 9,5 centimeter langer is dan die van de huidige Polo. Overigens zullen we op een nieuwe Skoda Fabia nog even moeten wachten. De huidige generatie werd immers later dan de actuele Polo en Ibiza geïntroduceerd.

Op motorenvlak verwachten we uiteraard driecilinder 1.0 TSI's tegen te komen, al komt ook een nieuwe 1.5 TSI met cilinderuitschakeling op de markt. In grotere broer Golf krijgt dat blok op termijn zelfs een volledige 'zeilfunctie', waarbij de motor zich tijdens het rijden volledig kan uitschakelen. Een accu voorziet de auto tijdens het 'zeilen' van de benodigde stroom. Op dieselgebied is er waarschijnlijk keuze uit een 80, 95 en 100 pk sterke 1.6 TDI. Ook een GTI-versie met de 200 pk sterke 2.0 TSI staat op stapel.

Tijdens de IAA van Frankfurt die in september dit jaar plaatsvindt, beleeft de nieuwe Polo zijn publieksdebuut.