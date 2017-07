Slideshow

Importheffing op Japanse auto's verdwijnt 'Eerste effecten op markt in begin 2019'

Als het aan de EU en Japan ligt, verdwijnen aan beide kanten diverse importheffingen. Japanse auto's zullen op den duur ook niet meer met een Europese importheffing belast worden.

De Europese Unie en Japan willen hun handelspositie versterken door over en weer zo'n 99 procent van de importheffingen af te schaffen. Dat maakten EU-topmannen Donald Tusk, Jean-Claude Juncker en de Japanse minister-president Shinzo Abe vandaag bekend. Daar profiteert ook de auto-industrie van, want de tien procent importheffing op Japanse auto's zal hierdoor op den duur het veld ruimen.



Op den duur moet het verdwijnen daarvan natuurlijk ook op het prijskaartje van nieuwe Japanse auto's te merken zijn. Daarvoor moeten we nog wel even wachten, want volgens Juncker zullen de eerste effecten van de vrije handel in het begin van 2019 merkbaar worden.



De intensivering van de handelsrelatie wordt gezien als een reactie op het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Die draait juist diverse handelsakkoorden terug. Dat dit bericht in de aanloop naar de G20-top in Hamburg komt, kan dan ook haast geen toeval zijn.