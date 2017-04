Slideshow

Iconiq Motors toont nieuwe smaken van Seven Multimediafeestje

Het aan W Motors gelieerde Iconiq Motors heeft in Shanghai twee nieuwe smaken van zijn Seven gepresenteerd. De bijzondere bus staat er als Premium en als VIP Edition de aandacht te trekken.

In 2016 presenteerde Iconiq Motors, dat een zusterbedrijf is van W Motors, de Seven. De opmerkelijk vormgegeven bus wordt aangedreven door een volledig elektrische aandrijflijn. Tijdens Auto Shanghai is de Seven als Premium en als VIP Edition aan de wereld voorgesteld.

De Sevens zijn al in gebruik door het politiekorps van Dubai, maar als eenvoudige burger moet je nog wachten op de levering die in 2019 gaat plaatsvinden. De Premium Edition en VIP Edition waar het Chinese publiek vandaag kennis mee maakt, zijn volgens hun scheppers stukken luxueuzer aangekleed dan de reeds bekende versie, al weigert Iconiq Motors in detail te treden.

De Premium Edition lijkt te beschikken over twee enorme in de rugleuning van de voorstoelen verwerkte schermen. De VIP Edition doet daar ogenschijnlijk nog een stevige schep bovenop. We neme een tablet waar, maar ook een enorm tv-scherm maakt deel uit van het interieur. Meer details volgen ongetwijfeld later.