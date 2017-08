Slideshow

Ian Callum: "XE en XF lijken te veel op elkaar" Meer variatie bij E-Pace en F-Pace

Ian Callum, één van de bekendste designers van autoland en al jaren Design Director bij Jaguar, heeft bewust gekozen voor veel onderscheid tussen de SUV’s E-Pace en F-Pace. Precies wat bij de XE en XF niet is gebeurd, dus.

"Ik wil niet dat mensen een E-Pace kopen omdat ze geen F-Pace kunnen betalen", vertelt Callum bij de presentatie van Jaguars 'welpje' aan AutoWeek. "Het is een andere auto, gericht op een andere doelgroep. Men moet voor een E-Pace kiezen omdat men die auto liever heeft". Het verklaart waarom de kleine SUV een duidelijk afwijkende neus heeft, met koplampen die eerder op die van de F-Type lijken. Ook in het interieur zijn de invloeden van Jaguars sportiefste model duidelijk zichtbaar.

Toch roept de stelling vragen op, want de XE en XF zijn, met name aan de voorzijde, nauwelijks van elkaar te onderscheiden. "Inderdaad denk ik achteraf dat die auto's teveel op elkaar lijken. Laten we zeggen dat we van onze fouten hebben geleerd en het in het vervolg anders willen doen". Betekent dat dat één van beide sedans een facelift krijgt om het gewenste onderscheid alsnog te realiseren? "Als dat haalbaar is wel, maar bij facelifts is het helaas niet altijd mogelijk om grote wijzigingen door te voeren".

