Slideshow

Hyundai's B-segment cross-over komt dit jaar ix20 krijgt gezelschap

Hyundai timmert stevig aan de weg en is voornemens het aantal cross-overs danig uit te breiden. Dit jaar nog brengt Hyundai een cross-over voor in het B-segment op de markt.

Het is geen nieuws dat Hyundai werkt aan een compacte cross-over die onder de Tucson in het gamma komt. Eerder werd echter gedacht dat de compacte hoogpotige, die in een bijzonder populair segment komt te opereren, in 2018 zijn gezicht laat zien. Hyundai Nederland laat weten dat de nieuweling, waarvan de naam nog niet bekend is, nog deze zomer verschijnt.

Daarbij laat Hyundai Nederland weten dat de auto niet, zoals voorheen werd gedacht, als ix20-opvolger in de markt wordt gezet. Sterker nog, het tweetal zal naast elkaar aan de Hyundai-tafel komen te zitten. In september vorig jaar kreeg onze spionagefotograaf al een ingepakte cross-over voor de lens, een auto die duidelijk een maat kleiner is dan de Tucson.

In onder andere India en diverse landen in Zuid-Amerika, heeft Hyundai de Creta op de bestellijsten gezet. Met die compacte cross-over, ogenschijnlijk geschikt voor het B-segment, heeft de hoogpotige Hyundai die onze kant op komt niets te maken.