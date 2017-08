Slideshow

'Hyundai werkt aan premium-EV' Tesla-concurrent van Genesis

De brandstofcel-SUV die zich eerder vandaag liet zien, is niet het enige ‘groene’ nieuws van Hyundai. Het merk zou daarnaast werken aan een ‘premium-EV’ met een extra lange actieradius. De auto heeft natuurlijk in de eerste plaats Tesla voor ogen.

Hyundai wedt dus, net als concurrent Toyota, op meerdere paarden als het gaat om de vergroening van het wagenpark. De hoger in de markt gepositioneerde Tesla-concurrent zou onder de merknaam Genesis op de markt verschijnen. Eerder werd al gesproken van een elektrische SUV van dat merk, maar nu komt persbureau Reuters met geruchten over een sedan met een accupakket. Die auto zou in 2021 op de markt komen en een actieradius hebben van zo'n 500 km.

De elektrische Genesis komt dan geen moment te vroeg, want de Tesla Model 3 is niet de enige nieuwkomer in het segment van de relatief compacte hoogwaardige EV's. BMW werkt bijvoorbeeld aan een volledig elektrische 3-serie, Mercedes komt met een hele vloot elektrische voertuigen onder het EQ-label en ook Toyota investeert inmiddels fors in volledig elektrische auto's. Dat laatste is belangrijk voor Hyundai, dat Toyota wil inhalen als het grootste Aziatische merk in Europa.

Het jonge merk Genesis is in Europa nog verre van bekend, maar in de VS staan de zaken er anders voor. De G90 en G80 zijn er regelmatig op straat te zien. Amerikanen adopteren nieuwe luxemerken over het algemeen sneller dan Europeanen, leert de geschiedenis. Ook Lexus werd er bijvoorbeeld snel geaccepteerd, terwijl Honda er behoorlijk succesvol is met Acura.