Slideshow

Hyundai toont Health + Mobility Cockpit Auto geeft om je gezondheid

Het zal je niet ontgaan zijn dat momenteel de Consumer Electronics Show in Las Vegas gaande is. Hyundai toont er onder andere de Health + Vision Cockpit, een interpretatie van een interieur dat de gezondheid van de inzittenden in de gaten houdt.

Sensoren in de bijzondere Hyundai-cockpit nemen bijvoorbeeld waar of de bestuurder nog wel geconcentreerd is. Is dat niet het geval, dan worden 'Alert Bursts' gestuurd om de chauffeur weer bij de les te krijgen. Denk hierbij aan een bestuurdersstoel die meer rechtop wordt ingesteld. Nemen de sensoren een hoge mate van stress waar, dan worden 'Calm Bursts' verstuurd voor de broodnodige ontspanning.

Het blijft niet bij schuivende stoelen. Hyundai spreekt namelijk over diverse gekleurde lampen die het humeur van de inzittenden moet kunnen beïnvloeden. Geen fan van wisselende kleuren? Niet gevreesd, de Health + Mobility Concept beschikt verder namelijk over een systeem dat diverse geuren kan afgeven, van lavendel tot eucalyptus en munt. Handig voor wie graag nadenkt achter het stuur: met een druk op de knop activeer je een opnamemodus zodat je je creatieve uitspattingen later terug kan luisteren.