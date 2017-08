Slideshow

Hyundai presenteert Next Generation FCEV Bijna productierijp

In het thuisland heeft Hyundai zojuist de Next Generation FCEV gepresenteerd, een nagenoeg productierijpe vooruitblik op een nieuwe SUV met een brandstofcel aan boord.

De Next Generation FCEV is de volgende stap in het nieuwe brandstofcelavontuur van Hyundai. Eerder gaf het merk middels de FE Fuel Cell Concept al een vooruitblik op een nieuwe SUV met een dergelijke aandrijflijn aan boord.

De Next Generation FCEV, die uiteindelijk een fatsoenlijke naam zal krijgen, kan gezien worden als de opvolger van de ix35 FCEV. De van een brandstofcel voorziene SUV moet op een tank zo'n 580 kilometer ver kunnen komen. We zien een SUV die nog niet helemaal productierijp is, alhoewel het design stukken concreter is dan de concept-car die Hyundai eerder liet zien. Direct wordt duidelijk dat ook de waterstof-SUV van Hyundai het front met de dubbele kijkers krijgt dat we voor het eerst op de Kona zagen. Hyundai liet aan AutoWeek al weten dat we die ontwerpstijl op alle SUV's van het merk gaan terugzien.

Volgend jaar moet de auto op de markt verschijnen. Hyundai heeft een groene toekomst voor ogen. Nog voor 2020 wil het Koreaanse merk veertien nieuwe eco-modellen op de markt brengen. Vijf hiervan zijn een hybride, terwijl er vier plug-ins en vier elektrische auto's in het vat zitten. Deze SUV met brandstofcel staat daar los van. We weten al dat Hyundai van de Kona ook een elektrische variant wil brengen. Bovenstaande moet Hyundai helpen de grootste Aziatische autofabrikant van Europa te worden.