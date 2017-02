Slideshow

Hyundai lanceert nieuwe Solaris Accent Sedan voor Rusland

Een belangrijk moment voor Hyundai in Rusland. De lokale markt maakt er kennis met een nieuwe generatie Solaris.

De nieuwe Solaris die Hyundai op de Russische markt introduceert, is in feite de nieuwe vijfde generatie van de Accent die in ons land niet in de verkooplijsten te vinden is. Waarom de Solaris zo belangrijk is? Het is in Rusland met stip de best verkochte personenauto, een model dat zelfs de Lada Granta in de verkoopstatistieken voor weet te blijven.

De nieuwe Accent draagt overduidelijk de meest recente vorm van Hyundais designtaal. Een zeshoekige grille en agressief de wereld in priemende koplampen; de Solaris straalt niet uit dat hij zich richt op de lagere regionen van de automarkt. Op de optielijst verschijnt een 7-inch metend infotainmentscherm dat met zaken als Android Auto en Google Play kan omgaan.

Op de bestellijst verschijnen twee smaken. De basismotor is een 1,4-liter viercilinder die 99 pk levert. De krachtigere motorisering is een 123 pk sterke 1.6. Schakelen gaat standaard met een handgeschakelde zesbak, al staat ook een automaat op de bestellijst. De Solaris meet 4.405 mm in de lengte en is daarmee 3 centimeter gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. Ook de wielbasis groeit met 3 centimeter tot komt uit op 2,6 meter.