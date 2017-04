Slideshow

Hyundai Kona aan de tand gevoeld Nieuwe cross-over als kleine broer Tucson

Hyundai heeft een compacte cross-over in de ontwikkelingskamers staan, een auto waarmee het de Renaults Captur van deze wereld in de weg wil gaan zitten. Vandaag zien we de nieuweling zijn benen opnieuw strekken.

De Koreaanse merken zijn er, net als Volkswagen, Seat en Skoda, niet bepaald vroeg bij als het om compacte cross-overs gaat. In het B-segment vinden we al jaren hoogpotigen als de Nissan Juke, Renault Captur en Peugeot 2008. Ook Hyundai wil van het succes van dit segment profiteren en is voornemens om spoedig de Kona op de markt te brengen. De auto werd onlangs al geteaset en vandaag duikt de auto in camoulfagetrim op.

Hyundais SUV-familie bestaat momenteel uit de Tucson, Sante Fe en de Grand Santa Fe. De Kona, waarvan zijn naam een verwijzing is naar de gelijknamige regio op Hawaii, krijgt een plek aan de onderkant van dat gezelschap. We verwachten dat het model de ix20, een aan de Kia Venga gerelateerde MPV-achtige, gaat vervangen. Op technisch vlak verwachten we i20-techniek. Dat betekent dat ook de Kona over een 100 pk sterke 1.0 T-GDI komt te beschikken. Mogelijk komt ook de 1.1 CRDI-dieselmotor op de bestellijst te staan.